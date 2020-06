Quella del Napoli è stata una stagione molto particolare. Il rapporto tra De Laurentiis e i giocatori è stato fortemente intaccato da quel famoso episodio di ammutinamento lo scorso 5 novembre dopo la gara contro il Salisburgo. Ma con l'arrivo di Gattuso è cambiata la scena. Il divario tra società e giocatori si è ridotto, il gruppo si è ricompattato ed è arrivata anche la vittoria della Coppa Italia.



C'è dunque il passo in avanti da parte di De Laurentiis, che aveva sospeso gli stipendi di marzo e aprile. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ieri è arrivato il pagamento del mese di marzo e il presidente ha garantito alla squadra che pagherà loro le mensilità di aprile, maggio e giugno. Inoltre sono previsti anche dei premi per la vittoria della Coppa Italia: per i calciatori azzurri orologi personalizzati oppure un ulteriore compenso economico.