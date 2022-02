Il mercato del Napoli si muove anche in difesa. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i dirigenti partenopei seguono il nazionale sudcoreano Kim-Min-Jae, in forza ai turchi del Fenerbahce. Lo scorso gennaio a Istanbul c'è stato un incontro tra gli agenti del calciatore ed emissari del Napoli, un primo contatto che si era concluso senza accordo. Classe 1996 e col contratto in scadenza nel 2025, la sua valutazione supera i 15 milioni di euro.