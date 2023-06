Nuovo capitolo nella telenovela Naithan Nandez. Il Cagliari spinge per il rinnovo del contratto per poi ascoltare offerte dal mercato, il centrocampista uruguaiano ex Boca Juniors al momento è in vacanza in Argentina. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tra le pretendenti c'è pure il Napoli, che già in passato lo aveva sondato. I sardi vorrebbero tra i 6 e i 7 milioni di euro, ma il contratto in scadenza a giugno 2024 porterà a un'asta al ribasso in caso di cessione.