Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta di ieri contro la Fiorentina. Inizialmente era previsto un ritiro fino alla sfida contro la Lazio di martedì, ma così non sarà. Questo il report della SSC Napoli:



"La squadra ha svolto allenamento in palestra. Terapie e lavoro personalizzato per Maksimovic, Mertens, Ghoulam e Koulibaly. Il gruppo lascerà il Training Center nel pomeriggio per rientrare domani mattina".