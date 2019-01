Secondo quanto riferito da Il Mattino, difficilmente si arriverà al rinnovo di Dries Mertens (contratto in scadenza giugno 2020). Già due anni fa ci fu più di una chiamata dalla Cina per Dries Mertens. Che per vari motivi, ambientali, professionali e anche di vita, decise di restare a Napoli. Ma questa volta, qualora dovessero arrivare ancora delle chiamate dall’Oriente il belga dirà sì.

Sarebbe un’opzione clamorosa quella, anche perché difficilmente il Napoli si priverebbe del belga a stagione in corso con ancora tre competizioni in vita. Carlo Ancelotti non darebbe mai il suo consenso.