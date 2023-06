Il Napoli va incontro a una vera e propria rivoluzione a centrocampo, il reparto che più di tutti dovrebbe cambiare, scrive Il Corriere del Mezzogiorno. Demme ha il contratto in scadenza nel 2024 e andrà via, Ndombele non sarà riscattato, Zielinski nella sua intesa ha un’altra stagione ma la sua permanenza passa per l’eventuale scelta di accettare per il futuro un ingaggio più basso di quello attuale (4 milioni di euro). In quella zona di campo c’è un dialogo aperto con l’Udinese per Samardzic e piace tanto Baldanzi. Gabri Veiga, talento del Celta Vigo classe 2002, è entrato nel blocco dei desideri più forti.