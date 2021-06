La questione divise da gioco ha tenuto banco per diversi mesi in casa Napoli. Dopo parecchi anni non sarà rinnovato l'accordo con la Kappa che aveva la società di De Laurentiis e ora è così prevista una rivoluzione.



Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la stagione 2021/22 il Napoli non avrà uno sponsor tecnico e avrà il marchio Napoli. Il kit da gioco sarà disegnato da Giorgio Armani e prodotto da Onis.