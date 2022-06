diventerà presto un nuovo giocatore del Napoli.per il difensore norvegese con il Brighton, mancano solo gli ultimi dettagli relativi ad alcune clausole. Il classe 1999 dovrebbe firmare unDe Laurentiis ha in programma una rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L’ultima offerta da 4 milioni (rispetto ai 6 attuali) non è stata accettata dal difensore senegalese.. Nel frattempo il direttore sportivo Giuntoli sta valutando alcune alternative per non farsi trovare impreparato in caso di rottura con Kalidou.. Il colosso sudcoreano può lasciare il Fenerbahce con il pagamento della