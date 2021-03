Il futuro del Napoli ruota tutto attorno all'esito di questo campionato. In base al piazzamento finale sarà programmata la prossima stagione. Se non dovesse essere centrato l'obiettivo quarto posto ci potrebbe essere una rivoluzione, soprattutto a centrocampo.



C'è stata una stretta di mano con il Verona, però il mercato ha mille dinamiche e Zaccagni non va ancora considerato un giocatore "opzionato", ma ancora un obiettivo. Così come lo sarebbe Koopmeiners, capitano dell'AZ Alkmaar, che rappresenta una vera tentazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.