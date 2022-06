Il Napoli prepara una rivoluzione sul mercato degli attaccanti. Dopo Insigne, può svincolarsi a parametro zero anche Mertens. In arrivo dopo il georgiano Kravatskhelia c'è Deulofeu dall'Udinese per una cifra tra i 15 e i 18 milioni di euro (base fissa più bonus).



In uscita c'è pure Ounas, in scadenza di contratto tra un anno e nel mirino del Monza. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il giovane Zerbin è richiesto in prestito dalla Cremonese. Politano piace in Spagna al Siviglia e al Valencia di Gattuso, mentre Lozano potrebbe traslocare a sinistra e di conseguenza liberare lo spazio a destra per un mancino tra Bernardeschi (un pallino di De Laurentiis) e Orsolini (Bologna).



Petagna può tornare alla Sampdoria, su Broja del Chelsea c'è la concorrenza dell'Atalanta, mentre per Simeone ci sarebbe da sborsare una bella cifra al Verona che lo ha appena riscattato e così è spuntato anche il nome di Beto dell’Udinese.