. Dopo due stagioni senza squadra l'allenatore arriva sulla panchina azzurra per rilanciare le ambizioni di un club che gli ha messo sul piatto un ingaggio da 2,8 milioni netti a stagione. Dopo aver annunciato Spalletti, il presidente De Laurentiis dovrà risolvere il nodo del direttore sportivo perché ultimamente con Giuntoli c'è stata una forte tensione e non è così scontato che rimanga in azzurro.- Intanto però si scalda il mercato giocatori, il Napoli è pronto a rivoluzionare le fasce cambiando i terzini. Nell'ultima stagione i titolari sono stati a destra Di Lorenzo - che dovrebbe rimanere - e dall'altra parte, in scadenza di contratto e in contatto con altri club come ha raccontato nei giorni scorsi il suo agente. Ad oggi la società non ha ancora proposto un eventuale rinnovo, e, anzi, sta sondando altre piste per la fascia mancina: la prima richiesta di Spalletti in quel ruolo è, fresco vincitore della Champions con il Chelsea e che l'allenatore conosce bene per aver lavorato con lui a Roma. In Inghilterra ha avuto poco spazio ed è seguito anche da Juve e Inter.- A destra, come alternativa a Di Lorenzo . ma all'occorrenza anche centrale - occhio al futuro di. Anche per lui il 'fattore Spalletti' può essere decisivo: i due hanno lavorato insieme all'Inter e nei giorni scorsi l'entourage del giocatore ha fatto sapere che il terzino dell'Inter sarebbe contento di ritrovare il suo ex allenatore. Intanto D'Ambrosio ha rinnovato con l'Inter che ha esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto a scadenza, l'ingaggio è rimasto invariato - 2 milioni netti all'anno - ma non è escluso che in estate possa comunque lasciare l'Inter.- A completare il reparto attuale dei terzini del Napoli ci sono: quest'ultimo non è contento del poco spazio che ha trovato con Gattuso e nonostante il rinnovo di un anno fa fino al 2025, se dovesse trovare una buona proposta potrebbe valutare di lasciare il club. Ghoulam invece sta lavorando per recuperare dalla rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro riportata a marzo scorso, la seconda dopo quella subita tra il 2017 e il 2018; l'algerino quindi è ancora alle prese con i continui problemi fisici che lo hanno frenato in questi ultimi anni, ha il contratto in scadenza nel 2022 e valuterà il suo futuro insieme alla società. Per un Napoli pronto a mettere il turbo sulle fasce, la rivoluzione è iniziata.