Secondo Sky Sport, Marko Rog è fortemente voluto dal Cagliari. Incontro oggi tra il direttore sportivo rossoblù Marcello Carli e l'agente del calciatore croato, che è tornato a Napoli dopo l'esperienza al Siviglia. Il Cagliari che perderà Barella destinato all'Inter, ha individuato in Rog le giuste caratteristiche per rinforzare il centrocampo.