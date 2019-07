Niente Cagliari per Marko Rog.



Il centrocampista croato del Napoli che nei giorni scorsi sembrava vicinissimo ad approdare in Sardegna avrebbe invece rifiutato la destinazione. Uno sviluppo inatteso che rilancia sul giocatore le ambizioni del Genoa.



Inizialmente frenato dalle pretese economiche avanzate da Aurelio De Laurentiis, ora il Grifone potrebbe tornare alla carica per il mediano slavo proponendo una nuova formula. Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX la società rossoblù chiederebbe Rog in prestito con obbligo di riscatto ad una cifra prestabilita superiore ai 15 milioni di euro.