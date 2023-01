Domenica 29 gennaio alle 20:45 va in scena la sfida più importante della ventesima giornata di Serie A: allo Stadio Maradona Napoli-Roma mette a confronto la squadra che sta dominando il campionato contro la terza in classifica, per un match che mischia ambizioni di scudetto e speranze di ritorno in Champions League. Luciano Spalletti e Josè Mourinho possono contare su due squadre in forma, visto che Di Lorenzo e compagni hanno vinto quattro delle ultime cinque partite (il ko con l’Inter ha rovinato una serie perfetta), mentre la Roma ha ottenuto 14 punti nelle ultime cinque giornate. Le quote in vista della gara danno però i campani nettamente favoriti a quota 1.75, contro il successo della Roma, che riaprirebbe la lotta per lo scudetto, a 4.70. A 3.75 il pareggio. La solidità difensiva ritrovata sarà l’arma di Mourinho contro un Napoli capace di segnare una media di 2.4 goal a partita e alla fine gli esiti Under 2,5 e l’Over 2,5 sono molto vicini a 1.84 e 1.87. Anche i precedenti recenti tra le due sorridono chiaramente alla squadra campana. L’ultimo successo dei giallorossi risale al novembre 2019, un 2-1 con le reti di Jordan Veretout e Nicolò Zaniolo da una parte e Arkadiusz Milik dall’altra. Nelle sei gare successive sono arrivati quattro vittorie per il Napoli e due pareggi. A ottobre il Napoli si è imposto per 1-0 all’Olimpico grazie alla rete di Victor Osimhen. L’ultimo successo della Roma in Campania risale invece al marzo 2018. Tra i possibili marcatori del match Victor Osimhen è in prima fila a quota 2.75. Paulo Dybala e Tammy Abraham sono le prime speranze giallorosse a 4.50.