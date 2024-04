sono i due match delle 18 della domenica, validi per la 34esima giornata di Serie A: dirigono gli incontri rispettivamentedi Ravenna edi Milano, su Calciomercato.com gli episodi dah. 18.00: Fabbri: Peretti - Mondin: Cosso: Doveri: Guida- Nell'Atalanta cinque diffidati: Djimsiti, Hateboer, Kolasinac, Koopmeiners e Lookman. Nell'Empoli due, Grassi e Pezzella.- Rigore per l'Atalanta. El Bilal Touré cade in area dopo un contatto con Pezzella, Fabbri non vede l'intervento in tempo reale ma viene richiamato dal VAR all'on field review: dopo aver rivisto l'azione, torna sui suoi passi e assegna il penalty. Decisione corretta.

- Luperto frena con una leggera trattenuta l'avanzata di Miranchuk, per Fabbri è punizione dal limite e ammonizione per il difensore dell'Empoli, protestano i giocatori toscani.h. 18.00: Sozza: Bercigli - Scatragli: Colombo: Abisso: Irrati- Tre diffidati nel Napoli: Lobotka, Mazzocchi e Osimhen. Quattro nella Roma: Azmoun, Huijsen, Lukaku e Mancini.