Napoli, infortunio per Zielinski: c'è lesione, salta la Roma. Le ultime su Olivera e Gollini

Domani andrà in scena Napoli-Roma, gara valida per la 34ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre vivono momenti tanto diversi, con gli azzurri che sono reduci da risultati chiaramente deludenti mentre i giallorossi possono sorridere. Questa mattina ultimo allenamento per il Napoli prima di scendere in campo e non arrivano buone notizie dal Konami Training Center di Castel Volturno, perché si è fermato Zielinski causa infortunio.- Questo il report dell'allenamento: la squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Olivera si è allenato in gruppo.

- L'undici titolare sembrava quasi già pronto, però l'infortunio di Zielinski cambia un po' le carte in tavola. Napoli che si andrà a sistemare con il consueto 4-3-3: Meret tra i pali, Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus a comporre la coppia difensiva. Centrocampo con Anguissa, Lobotka e Traorè pronto a prendere il posto di Zielinski. Tridente offensivo che dovrebbe vedere Politano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen.