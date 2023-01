Dopo aver dominato il girone di andata, il Napoli inizia la discesa verso uno scudetto che sulla lavagna sembra scontato, visto che la quota per il titolo della squadra di Spalletti è crollato a 1,15. La capolista sarà la protagonista del big match di domenica sera al Maradona contro la Roma, che in settimana ha festeggiato i 60 anni di José Mourinho. Almeno in lavagna, non sembrano esserci i margini per un regalo al portoghese, con il Napoli che domina a 1,75, il pareggio a 3,75 e il «2» a 4,75. Under e Over partono sulla stessa linea (rispettivamente a 1,83 e 1,87), mentre il Goal a 1,77 sembra più probabile del No Goal a 1,95. La gara di andata, all’Olimpico, finì 1-0 per il Napoli grazie al gol di Osimhen, principale indiziato a lasciare il segno anche nella partita di domenica: una rete del nigeriano si trova a 2,50, seguito da Simeone a 3,00 e dalla strana coppia Kvaratskhelia-Dybala a 3,50. Dopo gli anticipi del venerdì tra Bologna e Spezia e tra Lecce e Salernitana, tra le big la prima a scendere in campo sarà l’Inter, impegnata sabato alle 18 contro la Cremonese. Tutto facile per i nerazzurri? Sembrerebbe di sì, visto che il «2» si gioca a 1,50 (a 6,25 il colpo dei grigiorossi passati di recente dalle mani di Alvini a quelle di Ballardini), stessa quota per il successo del Milan, che deve rialzarsi dopo un inizio di 2023 da dimenticare e che domenica alle 12.30 a San Siro riceve il Sassuolo, la cui vittoria paga 6,00. A 1,55, invece, c’è l’«1» della Juventus sul Monza, già battuto in Coppa Italia. La zona Champions League comprende anche altre due squadre, la Lazio e l’Atalanta, divise da due punti. Sabato sera tocca ai nerazzurri di Gasperini, chiamati al ritorno alla vittoria dopo il pareggio comunque di valore di Torino contro la Juve: l’1,35 che accompagna il segno «1» è la quota più bassa dell’intero turno di Serie A, così come l’8,75 legato alla Samp è la più alta. Altri tre punti della Lazio contro la Fiorentina – sarebbe il terzo sorriso di fila dopo il 2-0 al Sassuolo e il 4-0 al Milan – si giocano invece a 2,00.