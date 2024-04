Napoli-Roma: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

sarà uno dei match clou della 33esima giornata di Serie A. Il fischio d'inizio è in programma domenica 28 aprile alle ore 18:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. C'è ancora un finale di stagione da affrontare, sebbene il Napoli abbia abbandonato quasi definitivamente le speranze di un posto in Champions League. A differenza della Roma, che è quinta e vuole tenersi stretta questa posizione. Entrambe le squadre sono reduci da un ko, ma quello degli azzurri è nettamente più pesante. Perché a Empoli è andata in scena l'ennesima sconfitta, l'ennesimo passo falso della squadra partenopea. La Roma si è fermata contro un ottimo Bologna e questa sera affronterà gli ultimi minuti contro l'Udinese per il recupero della 32esima giornata

- In casa Napoli faranno il loro rientro Amir, squalificati nell'ultimo turno. Ci dovrebbe essere tra i convocati anche Mathias, che ha smaltito l'infortunio ed è pronto a tornare a disposizione, magari dalla panchina. Rosa al completo, dunque, per Calzona. A differenza di De Rossi che presumibilmente sarà ancora senza, con l'obiettivo di recuperarlo in vista del Bayer Leverkusen. Out, squalificati. Da capire la gestione del tecnico, visto proprio l'impegno di Europa League imminente.- Napoli-Roma, calcio d'inizio alle oreallo Stadio Diego Armando Maradona, sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La telecronaca di Napoli-Roma su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.: Svilar; Karsdorp, Mancini, Hujsen, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy. All. De Rossi.