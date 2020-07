L'Atalanta e il suo quarto posto appaiono inattaccabili, ma la sfida delle 21.45 tra Napoli e Roma vale tanto per entrambe le squadre. Reduci dai rispettivi ko contro i nerazzurri e l'Udinese, Gattuso e Fonseca chiedono risposte e si contendono la quinta piazza, distanziati in classifica da soli 3 punti. Il Napoli, tolta la parentesi negativa di Bergamo, vuole dare continuità al suo ottimo momento di forma, mentre sono agitatissime le acque in casa giallorossa, con le voci sul futuro societario e quello di Fonseca ad animare la vigilia.





LE PROBABILI FORMAZIONI





NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Lozano. All. Gattuso



ROMA: Mirante; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca



Arbitro: Di Bello



Calcio di inizio: ore 21.45



DOVE VEDERLA IN TV: Sky Sport 201, 202, 251