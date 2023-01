DOPO LA PARTITA RIMANI SU CALCIOMERCATO.COM PER L'ANALISI DI GIANCARLO PADOVAN.

Tre punti per blindare lo scudetto, nonostante siamo solo alla prima giornata di ritorno, o per la lotta Champions. Dopo le partite di ieri e del pomeriggio, continuailcon la super sfida del Maradona tra ildi Lucianoe ladi Josè, partita mai banale tra i due tecnici: i partenopei vogliono mantenere intatto l'incredibile distacco imposto alle inseguitrici, dopo essersi imposti all'andata all'Olimpico, centrando la quarta vittoria di fila, mentre i giallorossi vogliono continuare a combattere per la zona Champions, visto il quarto posto a quota 37 punti e una sconfitta che manca da ben cinque turni. Il capocannoniere del campionato Victor Osimhen, 13 reti finora, sfida la Joya Paulo Dybala, a quota 7 centri. Spalletti recupera dal 1' Kvaratskhelia, Mourinho perde Zaniolo dopo il caso mercato.- Il Napoli è rimasto imbattuto in otto delle ultime nove sfide contro la Roma in campionato (5V, 3N), l’ultimo successo dei giallorossi contro i partenopei in Serie A risale al 2 novembre 2019 (2-1 all’Olimpico). Il Napoli é imbattuto nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato contro la Roma (2V, 2N) e non ottiene almeno cinque risultati utili consecutivi interni contro i giallorossi in Serie A dal periodo 1989-1995 (sette in quel caso). Escludendo i due anni di Calciopoli, questa è solo la quinta volta nella storia in cui una squadra vince almeno 16 delle prime 19 partite giocate in un campionato di Serie A: il Napoli 2022/23, la Juventus 2018/19, la Juventus 2013/14, l’Inter 2006/07 e la Juventus 1949/50. Considerando tutte le competizioni da inizio 2023, solo il Nantes (cinque su cinque) ha ottenuto più clean sheet della Roma tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei: quattro gare su cinque con la porta inviolata per i giallorossi. Tra i 10 allenatori affrontati almeno quattro volte in Serie A, Luciano Spalletti è quello contro cui José Mourinho ha la peggior percentuale di vittorie (20%): solo un successo in cinque sfide per il portoghese, nella prima sfida del 19 ottobre 2008 (3N, 1P). Sfida tra le due migliori difese nei secondi tempi di questo campionato: solo sette gol subiti da Napoli e Roma nei secondi 45 minuti di gioco finora; tra questi per i giallorossi c’è quello di Osimhen nel match d’andata. Sfida tra le due squadre che hanno incassato meno tiri nello specchio nel campionato in corso (51 il Napoli, 54 la Roma) e tra due delle tre formazioni che hanno subito meno gol da dentro l’area di rigore finora: Napoli 10, Roma 13 (come la Lazio). Victor Osimhen, autore del gol vittoria nel match d’andata, ha già messo a referto 13 reti in 15 match in questa Serie A ed è a una sola rete di distanza dal suo record di marcature in un singola stagione nei maggiori cinque campionati europei (14 gol in 27 presenze nel 21/22) – solo Haaland (1.32 gol di media a match) ha una media reti a partita migliore del nigeriano (0.87) nei maggiori cinque tornei europei 22/23, tra quelli in doppia cifra. La Roma è la squadra contro cui Piotr Zielinski ha giocato più gare nel massimo campionato senza mai segnare (16) – il polacco non trova la rete nel mese di gennaio in Serie A dal 17 gennaio 2021, visto che nelle ultime nove partite del massimo torneo giocate in questo mese dell’anno non è mai andato a bersaglio. Solamente Ademola Lookman (sei), Jérémie Boga (sei) e Victor Osimhen (cinque) hanno partecipato attivamente a più gol di Paulo Dybala (quattro) e Tammy Abraham (quattro) da inizio 2023 in Serie A – la Roma è, insieme all’Atalanta, una delle due formazioni che vantano almeno due giocatori coinvolti in almeno quattro gol da inizio anno solare.Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.