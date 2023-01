Un addio lungo sei mesi. Tanto è servito perché Eldor Shomurodov lasciasse la Roma, con contatti tra gli agenti dell'attaccante uzbeko e la dirigenza giallorossa partita già la scorsa estate per trovare una soluzione che desse al classe '95 la possibilità di giocare con continuità. Ma la scorsa estate Bologna e Torino e in questi mesi ancora i granata, con Cremonese e Spezia in Italia e Lille e Bayer Leverkusen all'estero non sono riusciti a strappare il sì di Tiago Pinto. Fino alle ultime ore, con un club che sembra essere finalmente riuscito a mettere d'accordo tutte le parti.