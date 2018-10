Si sta scatenando un'asta di mercato per Piatek. Il Napoli si è mosso per primo: De Laurentiis ha offerto 35 milioni di euro a Preziosi, che gli ha promesso una sorta di opzione morale. Sempre secondo il Corriere dello Sport, la Roma avrebbe già trovato un accordo di massima con l'agente dell'attaccante polacco. Seguito con interesse pure all'estero da Atletico Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.Intanto il direttore generale del Genoa, Perinetti ha dichiarato a Tuttosport: "Piatek è un attaccante diverso da tutti quello che ho avuto, come stile mi ricorda le grandi punte degli anni 60-70: tanti gol e poche parole. Sono rimasto stupito dalla sua serenità. Soprattutto nell’ultimo periodo, dove più o meno tutti i giorni è al centro delle attenzioni mediatiche, mi ha colpito la maturità. Sembra vivere all’interno di una campana di vetro. E’ un ragazzo sano e quadrato, non si fa distrarre da nulla. Vive per il prossimo gol. Una sorpresa? Non proprio. Già dalle prime partite in famiglia ci eravamo accorti che Piatek fosse un attaccante concreto. E’ partito alla grande, ma siamo all’inizio: dopo la pausa c’è la Juventus, che sarà solo la prima tappa dura di un ciclo di ferro nel quale Piatek si misurerà con ostacoli ancora superiori. Siamo curiosi anche noi di verificarlo a un livello di difficoltà maggiore"."Nel suo contratto non sono previsti bonus per i gol, però è normale premiare un giocatore quando fa bene. Vedremo, adesso sono discorsi prematuri. C'è il rischio che risenta del cambio di allenatore da Ballardini a Juric? Nessun rischio, parliamo di un ragazzo che ha il gol nel dna. Tutte queste reti non sono casuali. Però va lasciato tranquillo, ha solo 23 anni e margini di crescita importanti. Il suo colpo migliore? Ne ha tanti, è speciale. Ma diciamo che la sua migliore qualità è un 'non colpo': lo smarcamento. E’ una dote innata: in area scompare e poi riappare in tempo per segnare. E’ così Kri... Sì, io lo chiamo così per comodità, non riesco a pronunciare il suo nome. Bayern Monaco e Borussia Dortmund? Negli ultimi tempi a Marassi abbiamo accredidato tanti osservatori e dirigenti di club tedeschi e spagnoli. In Italia tutte le big di Serie A hanno preso informazioni, ma come ha detto il presidente Preziosi fino a giugno Piatek se lo godranno i tifosi del Genoa. Vale 50 milioni di euro? Noi il prezzo non lo facciamo, dobbiamo ancora misurare i margini di crescita di Piatek. Il prezzo lo faranno la consistenza delle varie offerte e la concorrenza".