Napoli protagonista della partita più attesa del turno di Serie A: lunedì sera al Maradona arriverà una Roma che in casa dei partenopei non raccoglie punti dal 2018, ma che arriva all'appuntamento carica dopo aver conquistato la semifinale di Conference League. La scossa azzurra dopo il ko con la Fiorentina vale 1,91 - con il 50% delle scommesse dalla sua parte - con Mourinho a 4,06 (al 23%) e il segno «X» a 3,55. Sei mesi fa all'Olimpico il testa a testa si chiuse sullo 0-0, al termine di una partita intensa dove Abraham calciò largo il pallone nella migliore occasione della partita. La rivincita dell'attaccante inglese si gioca a 2,70, mentre dall'altra parte del campo Osimhen avanza a 2,10. Dopo le scintille dell'andata, durante la quale entrambi gli allenatori furono espulsi, i quotisti puntano ancora su un confronto acceso e offrono un totale di almeno sei cartellini a 1,93, mentre un'altra espulsione pagherebbe 3,25 su planetwin. Ora pari punti con l'Inter, il Napoli ha intanto fatto un passo indietro nelle quote scudetto, dove l'offerta si è alzata a 5,00 alle spalle dei nerazzurri (di nuovo favoriti a 1,50) e Milan (3,75).