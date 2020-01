Pare che il rapporto Napoli-Allan si sia ridotto agli ultimi termini. La questione multe ed ammutinamento, non è di certo passato in secondo piano negli spogliatoi. Il Napoli, però, alla richiesta di cessione dei propri giocatori, di certo non vuole svenderli ed è risaputo stia aspettando l'offerta giusta per ognuno di loro. L'ultima notizia arriva dal Corriere di Torino: stando a quanto riportato, ​se dovesse arrivare a conclusione la cessione di Emre Can, ecco che la Juve potrebbe guardare sul mercato: la società bianconera tiene particolarmente sotto osservazione Allan del Napoli.