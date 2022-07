Ci sono stati degli scambi a distanza tra l'agente del giocatore, Mario, e l'allenatore del Napoli negli ultimi mesi. Al centro delle discussioni il poco minutaggio concesso a Politano nel finale di stagione, che, con il rientro di Lozano, ha trovato sempre meno spazio.- Le prime parole parole pubbliche risalgono all'8 giugno, quando Giuffredi dichiarava cheLa risposta del tecnico di Certaldo è arrivata direttamente dal ritiro di Dimaro quando, un po' seccato, diceva fosse stato il calciatore a creare quelle voci e che in ogni squadra bisogna giocarsi il posto. Fino ad arrivare alle ultimissime parole: "Non è vero che Politano cerca più spazio,Bisogna conquistarsi il posto però si deve percepire anche fiducia". L'ultimo atto, al momento, è di Spalletti che ha sottolineato (in maniera non totalmente precisa) il fatto che l'esterno ex Inter abbia fatto più presenze di tutti lì davanti la scorsa stagione.- Ora è il momento di chiarire la situazione.. Oggi pomeriggio il Napoli si è allenato nel suo settimo giorno di ritiro in Trentino eParlerà da vicino con i suoi assistiti "napoletani", ovvero Mario Rui, il neocapitano Di Lorenzo e Politano. Poiper decidere il futuro dell'esterno romano.IntantoAl termine dell'allenamento, infatti, i due hanno parlato. Dopo una chiacchierata di dieci minuti si sonoSorrisi, strette di mano e un clima disteso: i primi buoni segnali si iniziano a registrare. Politano adesso può restare, servirà proseguire con il buonumore e le intenzioni migliori per il bene comune.