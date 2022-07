Primo test per il Napoli in vista dell'inizio del campionato. Vittoria per 10-0 contro l'Anaune Val di Non. Apre le marcature Rrahmani che viene servito in area da Kvaratskhelia, bravo con una bellissima giocata a fornire l'assist. Raddoppio proprio il georgiano con un destro in buca d'angolo. Il 3-0 lo firma Anguissa che calcia al volo un angolo di Zielinski. Poker realizzato ancora da Kvaratskhelia che, servito in profondità da Anguissa, fa un bel controllo a seguire con tocco sotto morbido a scavalcare il portiere in uscita. Nella ripresa tocca a Zerbin servire la cinquina: parte da sinistra, salta due uomini con una bella giocata e conclude nell'angolino lontano. A segno anche Osimhen, prima della doppietta di Politano e l'autogol di Fellin. L'attaccante nigeriano guadagna anche un rigore che lascia calciare al giovane Ambrosino. Tradito dall'emozione, però, il piccolo bomber azzurro, lo spara alto. Si rifà dopo un minuto, quando viene lanciato in profondità e sigla il 10-0 finale. Prossimo impegno previsto domenica 17 luglio contro il Perugia.