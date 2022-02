Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Barcellona:



COSA NON È ANDATO - "Abbiamo provato a fare il nostro gioco costruendo dal basso con le solite cose che facciamo sempre. Qualche episodio sbagliato ha portato i gol".



IMPORRE IL GIOCO - "Era giusto provare a fare la partita perché eravamo in casa e abbiamo anche noi qualità. Bisogna sempre provare senza paura".



SCUDETTO - "Se non abbiamo infortuni possiamo giocare tutte le competizioni. Ora testa alla partita di domenica".



LA FASE DIFENSIVA - "È la prima volta che quest'anno subiamo quattro gol. È successo anche perché di fronte hanno fatto bei gol, noi abbiamo provato a fare gioco, controllare il possesso, anche scoprendoci un po'. Volevamo giocare senza paura".



FILTRO A CENTROCAMPO - "Abbiamo provato a giocare più alti rispetto a Barcellona, il problema è stato rappresentato dai passaggi che ci scappavano alle spalle della linea. Fa parte anche dei rischi che abbiamo preso".