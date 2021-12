Alla vigilia di Napoli-Leicester arrivano le parole in conferenza stampa di Amir Rrahmani, difensore azzurro. Ecco le sue dichiarazioni:



FASE DIFENSIVA - "Il nostro obiettivo è dare tutto in campo, concentrati. Serve anche un po' di fortuna ogni tanto".



LA PARTITA - "Queste sono sempre partite speciali, 90 minuti per decidere le sorti di due squadre. Dobbiamo entrare in campo concentrati, pronti per dare tutto. Sarà una partita speciale, questi 90 minuti decideranno le sorti delle due squadre. Ogni giocatore sogna questo tipo di partite, forse anche in competizioni più importanti. Qui si vedono i giocatori, il loro livello".



SPALLETTI - "Cosa cambia con lui? Sto giocando di più (ride, ndr). La posizione è importante, nel mio ruolo siamo quattro giocatori forti. Il mister chiede sempre cose diverse in base all'avversario. Ogni partita devi essere concentrato, sempre pronto a cambiare ciò che chiede".



RESPONSABILITÀ - "In tutte le partite, anche in campionato, abbiamo delle responsabilità. Giochiamo per vincere. A volte non succede ciò che vogliamo noi".



COSA MIGLIORARE - "C'è sempre da migliorare, anche giocando nelle squadre migliori al mondo. Ci sono momenti della partita che devi aspettare. Quando arrivano devi sfruttarli".