Secondo quanto riferito da Sky Sport Amir Rrahmani ha firmato con il Napoli. Il difensore del Verona questa mattina ha effettuato le visite mediche con gli azzurri, arriverà a Napoli per 14 milioni più 1,5 di bonus. L'annuncio è atteso per lunedì, resterà in prestito fino al termine della stagione a Verona.