Amir Rrahmani ha parlato dal ritiro del Napoli a Dimaro. Ecco le sue parole dal Centro Congressi di Folgarida:



KOULIBALY – “È un giocatore molto forte, abbiamo giocato tanto insieme e spero che resti. Da lui ho imparato tutto. C’è stato gran feeling con lui. È tra i più forti al mondo, un onore giocare insieme a Koulibaly”.



AVVERSARIO PIÙ DIFFICILE - "C’è Leao, ma anche Boga".



OSIMHEN - "Osimhen è il giocatore più mi fa divertire perché ogni giorno con lui è sempre una battaglia in allenamento".



DA VERONA A NAPOLI - "A Verona era il primo anno inSerie A. Il Napoli è una squadra che punta a vincere, che lotta per alti livelli ed è un onore giocare qui”.



CRITICHE - "Le critiche ci sono sempre. Anche quando vinci c’è qualcosa che può andare meglio. Le critiche sono come le partite, sono passate e bisogna guardare avanti".