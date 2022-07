Mentre le voci di mercato si rincorrono, Koulibaly è ad un passo dall'addio, il Napoli lavora a Dimaro nel suo quarto giorno di ritiro precampionato. Sessione d'allenamento pomeridiana più intensa del solito, ora si fa sul serio. Due ore abbondanti di lavoro per la squadra di Luciano Spalletti.



Dopo una fase di riscaldamento e torello iniziale, la squadra ha lavorato tatticamente. Alla partitella finale a campo ridotto non ha preso parte Fabián Ruiz, rientrato prima negli spogliatoi. Per Olivera solo palestra, con una vistosa fasciatura al ginocchio.