A Napoli è stato rubato nella notte il quadro del piede sinistro di Maradona. L'opera era esposta davanti al murale del Pibe de Oro ai Quartieri Spagnoli, donata dallo storico amico e manager di Diego Stefano Ceci.



Il quadro è una scansione tridimensionale del piede di Maradona poi stampato su tela. Una delle copie era proprio lì, nel famoso quartiere di Napoli, in un palazzo di sei piani dove sulla facciata c'è il dipinto in formato gigante dell'ex calciatore argentino con la maglia del Napoli. Un disegno che ha fatto il giro del mondo dopo la sua realizzazione nel 1990, in occasione del secondo scudetto della squadra.