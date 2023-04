Di seguito, ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Salernitana, match valido per la 32ª giornata di Serie A e che potrebbe regalare il terzo Scudetto nella storia del club partenopeo.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All: Paulo Sousa.