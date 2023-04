Oggi riparte la Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, è tutto pronto per la 28a giornata che si aprirà con la gara tra Cremonese e Atalanta in programma alle ore 15. Il sipario si riapre con il Napoli capolista a 19 punti di vantaggio sulla Lazio e con uno scudetto ormai quasi cucito sul petto. Sembra solo questione di tempo. Già, ma quanto?



IL GIORNO DELLO SCUDETTO - La prima data utile al Napoli per festeggiare l'aritmetica dello scudetto è il 30 aprile, giorno di Napoli-Salernitana e altri sei turni di Serie A da giocare. Data e partita da cerchiare sul calendario, quindi. In città hanno già iniziato i preparativi per la festa, il Napoli corre veloce verso il terzo tricolore della storia. Ormai sembra solo questione di tempo.