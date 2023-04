Manca solo l'ufficialità, ma il Casms ha deciso: Napoli-Salernitana si giocherà di domenica. Bensì non alle 12.30, ossia in contemporanea con Inter-Lazio, ma alle ore 15. Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha quindi approvato lo slittamento della sfida inizialmente prevista per sabato alle ore 15: il Prefetto di Napoli, al pari del Comune, aveva richiesto di spostare la gara per motivi di ordine pubblico. Quale in particolare? Il rischio concreto di una festa della durata di 48 ore, con conseguente difficoltà a pianificare la presenza degli agenti della Polizia. Adesso toccherà al Prefetto recepire quanto deciso dall'organo operativo ed emanare il provvedimento.



NIENTE CONTEMPORANEITA' - La scelta di privilegiare la fascia oraria delle ore 15 e non quella delle 12.30 è prettamente televisiva: così si evita la sovrapposizione con Inter-Lazio, e soprattutto possibili polemiche con le piattaforme che detengono i diritti TV. Intanto è stato designato il fischietto della gara del Maradona: a dirigere la contesa sarà l’arbitro Mercenaro della sezione di Genova.



ALTRO SLITTAMENTO - La Lega Serie A, che inizialmente si era detta contraria allo spostamento di Napoli-Salernitana, dovrà ora adeguarsi anche per il turno successivo di campionato: dovrà slittare pure Udinese-Napoli, match programmato per il turno infrasettimanale, precisamente martedì 2 maggio alle 20,45. La gara della Dacia Arena, in attesa di conferme, dovrebbe andare in scena giovedì sera.