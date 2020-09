Niente Sporting Lisbona-Napoli: l'amichevole di questa sera, in programma per le 20.30, non si giocherà. Poche ore dopo l'arrivo della squadra in Portogallo, infatti, è arrivata la notizia che tre giocatori del club lusitano sono risultati positivi al Covid-19: un fatto che ha inevitabilmente obbligato le squadre a rinunciare all'impegno.



UNA SETTIMANA AL VIA - Salta, dunque, l'ultimo test del Napoli prima dell'inizio del campionato. Gattuso, ad ogni modo, dirigerà nel pomeriggio un allenamento proprio a Lisbona, prima di fare ritorno in città.​L'esordio in Serie A di Mertens e compagni è in programma domenica prossima, alle 12.30, al Tardini di Parma.