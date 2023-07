. Una questione di espansione del brand anche nel Sol Levante, però occorre un giocatore chiaramente che abbia le caratteristiche giuste per far parte della squadra di Rudi Garcia. Nella lista azzurra c'eradifensore centrale classe '97, che però. Dunque, ora De Laurentiis su chi andrà per trovare il Mister X giapponese?- Si attende in giornata l'ufficialità dell'addio di. Il sudcoreano è destinato al Bayern Monaco, con cui si è già sottoposto alle visite mediche e si attende solo il pagamento della clausola (che scade proprio oggi, 15 luglio). Al suo posto nei discorsi di casa Napoli ci è finito Itakura, come detto, ma anche, difensore centrale classe '99 in forza allo Stoccarda, fresco di salvezza ai play-out nell'ultima Bundesliga.attualmente svincolato. Gli azzurri lo hanno affrontato (e battuto) ai quarti di finale di Champions nell'ultima stagione contro l'Eintracht Francoforte e potrebbe essere un rinforzo per il centrocampo qualora dovesse partire Zielinski. Ci sono però- cifra al di sopra delle idee di De Laurentiis - e laIn Italia concorrenza di, anche se i rossoneri sembrano essersi defilati e i giallorossi non hanno mai pensato concretamente di affondare il colpo. All'estero piace acon il contratto in scadenza tra un anno e la possibilità di dire addio in questa finestra di mercato. Al posto del Chucky si guarda in Spagna, precisamente alla Real Sociedad dove gioca ilala destra classe 2001. Rapido, baricentro basso e un sinistro di quelli che fanno divertire. Per portarlo a Napoli ci vorrebbero almeno