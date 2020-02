Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Diego Demme - di cui il Napoli già non può farne a meno - sarebbe a rischio per la partita di stasera. ​L’influenza, che già ha fatto una serie di “vittime” è un pericolo da non sottovalutare, per Demme e anche per gli altri, dai quali il centrocampista è stato tenuto lontano nel viaggio di trasferimento verso Genova.