Secondo quanto riportato da Il Mattino, a Napoli avrebbero ritrovato all'improvviso la voglia di calcio e di tifo. Il San Paolo, infatti, dopo gli ultimi numeri in drastico calo, è pronto a tornare a popolarsi: prima con la Juve, poi con il Salisburgo, l'impianto di Furigrotta avrà nuovamente il calore della propria squadra. Che è sì a 13 punti di distanza dalla Juventus, ma che - per la madre di tutte le sfide - merita la migliore delle accoglienze. Dunque, buone notizie per De Laurentiis, da sempre sensibile a certe tematiche. E buone anche per la Juventus: perché il clima sarà certamente caldo, ma è il bello di certe sfide.