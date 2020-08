Mancano due giorni alla sfida più importante di tutte per il Napoli, gli ottavi di ritorno di Champions contro il Barcellona al Camp Nou. È stato designato il direttore di gara, che sarà il turco Çakir. Assistenti di linea: Duran e Ongun. IV uomo: Meler. VAR: Kalkavan-Palabiyik



Çakir ha 6 precedenti con il Napoli in Europa, 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte:



24 febbraio 2011, in Europa League, Villarreal-Napoli 2-1

22 ottobre 2013, in Champions League, Marsiglia-Napoli 1-2

27 agosto 2014, in Champions League, Atletico Bilbao-Napoli 3-1

23 aprile 2015, in Europa League, Napoli-Wolfsburg 2-2

7 marzo 2017, ottavo di finale di Champions League, Napoli-Real Madrid 1-3

10 dicembre 2019, Champions League, Napoli-Genk 4-0.