Il Mattino affronta la situazione relativa a Maurizio Sarri ed il futuro: "Per Maurizio Sarri si riapre un periodo di attesa. Quello nel quale l'ex allenatore del Napoli resta alla finestra per capire cosa si muove e chi può lasciare uno spiraglio per il suo inserimento. La pista Chelsea resta sempre quella più calda, ma più passa il tempo e meno opzioni ci sono all'orizzonte.