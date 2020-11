Oggi alle 18 scenderanno in campo Napoli e Sassuolo allo stadio San Paolo di Fuorigrotta. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica, anche se il Napoli ha ambizioni ben diverse e i favori del pronostico che sono dalla sua.



Tra Napoli e Sassuolo è la quindicesima sfida in Serie A, l'ottava in casa degli azzurri. In queste 7 gare disputate il Napoli ha vinto 5 volte, mentre 2 sono i pareggi. L'ultima vittoria del Napoli risale allo scorso 25 luglio 2020.