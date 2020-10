Arek Milik è sempre più lontano dal Napoli. L'attaccante polacco è ormai escluso dal progetto di Gattuso e dopo non essere riuscito a trovare una sistemazione nell'ultima sessione di mercato ci riproverà a gennaio. De Laurentiis è in attesa di offerte che potrebbero arrivare soprattutto dall'estero - Tottenham e Atletico Madrid su tutte - l'entourage del giocatore spinge per la risoluzione del contratto per poi accordarsi con un altro club. Il Napoli al momento non intende arrivare a questa soluzione e l'ha ridabito anche nell'incontro di ieri.