Dopo il turno di coppe europee, la Serie A torna in campo per la 12esima giornata. Si parte con la sfida tra il lanciatissimo Napoli di Spalletti e il Sassuolo di Dionisi, sabato alle 15 (diretta su Dazn). Gli azzurri, primi in classifica, tornano ad affidarsi a Osimhen (nonostante la brillante prestazione europea del Cholito Simeone), che davanti sarà affiancato da Kvaratskhelia e Lozano. Per i neroverdi, tridente con Lauriente, Pinamonti e D’Andrea. Di seguito le probabili formazioni della sfida del Maradona.



LE PROBABILI FORMAZIONI



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.Spalletti



Sassuolo (4-3-3): Consigli; Rogerio, Ferrari, Erlic, Toljan; Thorstvedt, Lopez, Frattesi; Lauriente, Pinamonti, D’Andrea. All.Dionisi