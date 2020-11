Sfida tra seconde che puntano in alto. Ildi Gennaro, dopo la vittoria in Europa League contro la Real Sociedad,riceve al San Paolo ildi Roberto, vera e propria sorpresa del campionato, nel match valido per: i partenopei fino a questo momento hanno perso soltanto a tavolino contro la Juventus, centrando quattro vittorie, e vogliono continuare a inseguire la vetta della classifica, mentre i neroverdi hanno totalizzato tre vittorie e due pareggi, con un obiettivo chiaro che al momento è l'Europa. Gli azzurri recuperano Zielinski ed Elmas ma perdono Insigne, mentre gli emiliani devono fare a meno di Djuricic, Caputo e Berardi, i migliori finora, non convocati per infortunio.Il Sassuolo ha vinto soltanto uno dei 14 precedenti di Serie A contro il Napoli, nell’agosto 2015; da allora, cinque sconfitte e quattro pareggi il bilancio dei neroverdi. Il Napoli è imbattuto nelle sette sfide di Serie A giocate contro il Sassuolo al San Paolo (5V, 2N), e non ha subito gol in tre di queste, comprese le due più recenti. Per la seconda volta in Serie A, il Sassuolo potrebbe restare imbattuto nelle prime sei partite stagionali di campionato; in precedenza era successo nel 2015/16, serie inziata con il Napoli al primo turno. Tra le squadre affrontate più di sei volte in Serie A, il Sassuolo è l’unica contro cui il Napoli ha sempre trovato il gol in ciascuna sfida del massimo campionato. Il Sassuolo ha segnato quattro gol nelle ultime due trasferte: dovesse ripetersi a Napoli, eguaglierebbe il record di Juventus (1950), Milan (1992) e Roma (2017), le uniche a realizzare 4+ reti per tre gare esterne di fila nella storia della Serie A a girone unico. Il Sassuolo è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol negli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A: 12, almeno il doppio di qualsiasi altra formazione (secondo proprio il Napoli a quota sei). Sassuolo (95) e Napoli (71) sono due delle tre squadre che hanno registrato il maggior numero di sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questo campionato; nel mezzo troviamo l’Inter con 86. Il centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic ha già segnato tre gol nelle prime cinque partite di questo campionato: due in meno rispetto a quelli realizzati in tutto lo scorso torneo di Serie A, in 29 presenze. L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha segnato due reti in questo campionato in 123 minuti: tra i giocatori con almeno due gol all’attivo nella Serie A in corso, solo Sam Lammers è stato in campo meno minuti (118). L’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo ha trovato il gol in ciascuna delle ultime quattro presenze nel massimo campionato: in 391 partite disputate tra Serie A e Serie B, non ha mai registrato una striscia più lunga.Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Traore, Ayhan, Locatelli; Lopez; Raspadori, Boga.