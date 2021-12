Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare il più possibile la rosa a disposizione di Luciano Spalletti e vuole provare a regalare, non uno ma due difensore centrali all'allenatore toscano in questa sessione di gennaio. Con l'addio di Manolas il primo nome sulla lista resta quello di Marash Kumbulla, uno degli epurati da Mourinho e in uscita dalla Roma.