A sorpresa, dopo un incontro con il presidente De Laurentiis nel weekend, l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa è in pole per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Il portoghese, reduce di un finale di stagione da protagonista con i granata, sembra essere il prescelto della società campione d’Italia, offerto a 1,50 su Snai, quota che sale a 1,85 per gli esperti Better. Primo rivale dell’ex Fiorentina è l’attuale tecnico del PSG - ma sempre più vicino all’addio - Christophe Galtier, fissato a 3,50 volte la posta, con un altro portoghese, Sergio Conceicao, proposto a 7,50 come Luis Enrique. Sale a 10 il ritorno a Napoli di Rafa Benitez, mentre è molto più remoto un rientro in Campania di Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, entrambi visti a 50, con Gennaro Gattuso dato a 100.