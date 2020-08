Tra i ruoli più complicati in casa Napoli c'è quello dei terzini. Infatti è un mercato molto particolare, con Hysaj che non ha rinnovato e Ghoulam che si avvicina a dire addio al club azzurro.



Al posto dell'algerino è pronto un nuovo innesto. Si tratta di Michal Karbownik, terzino sinistro classe 2001 proveniente dal Legia Varsavia. Il giovane polacco costerà al Napoli 7 milioni di euro e firmerà un quinquennale con un ingaggio di circa 500 mila euro all'anno. L'ufficialità, però, ancora non può arrivare dato che c'è bisogno di liberare il posto attualmente occupato da Faouzi Ghoulam.