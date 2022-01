La Gazzetta dello Sport riporta che il Napoli avrebbe scelto Alex Meret come futuro portiere, lasciando partire David Ospina, il portiere colombiano è in scadenza di contratto. Per l'ex Udinese classe '97 sarebbe pronto un rinnovo tra 2 e i 2,5 milioni di euro e la garanzia che sarà lui il titolare la prossima stagione.