Scrive la Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Milik: "L’attaccante sa bene che senza prolungamento del contratto, il suo futuro napoletano non avrà storia. Attualmente, guadagna 2,5 milioni a stagione e ne ha chiesti 5 fino al 2024. Inoltre, pretende che nel nuovo accordo ci sia una clausola non superiore ai 50 milioni di euro. Una condizione che De Laurentiis ha respinto e pare che non abbia alcuna intenzione di trattare. Il suo caso è quello più spinoso e l’ipotesi più probabile è quella che il giocatore venga ceduto nella prossima estate. In previsione della rottura, Cristiano Giuntoli ha acquistato Andrea Petagna dalla Spal che arriverà a giugno"